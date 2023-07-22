Бахмут, за который так долго и с огромными потерями боролись российские оккупанты, в том числе "вагнеровцы", может уже совсем скоро перейти под контроль Вооруженных сил Украины. Однако, с военной точки зрения эта крепость не имеет большого стратегического значения. Это больше раздутая российской пропагандой "победа" РФ, которая очень скоро может закончится.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, российская пропаганда сделала из Бахмута такую как бы "цитадель", которую они там сначала мужественно штурмовали, потом бросили и решили, что что "победа" наступила.

"В конечном итоге они просто объявили о "победе", и на этом прекратили дальнейшее продвижение. Вот он имеет больше политическое значение. Если мы возвращаем Бахмут, это будет бомба такого действия, покруче чем потопление крейсера "Москва". Покруче, потому что, столько они уже расписались, столько они уже распели, и какие потери. Сколько раз Путин поздравлял с освобождением Бахмута, а тут раз и город возвращается под контроль Вооруженных сил Украины", - говорит Олег Жданов.

По его словам, именно потеря Бахмута для оккупантов будет унизительным поражением. Потому что в конечном итоге все вернутся к границам 2015 года. Тогда вопрос, за что они там воевали и несли такие потери в технике и людях. И именно в этом плане освобождение Бахмута очень важно для ВСУ.

Последние новости Украины:

Напомним, У россиян есть изменения в тактике на Бахмутском направлении: украинский снайпер раскрыл, в чью пользу.

Как сообщала Politeka, Ситуация на нескольких направлениях обострилась, рф готовит новое большое наступление: где ВСУ сейчас сложное всего.

Также Politeka писала, что Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, почему запрет выезжать за границу противоречит Конституции.