Силам обороны украинской армии удалось локализовать так называемое великое наступление российской армии на линии Купянск-Лиман. Об этом сообщил спикер Восточной группировки украинской армии Сергей Череватый. При этом направление остается лидером по артиллерийским ударам, враг пытается максимально поразить позиции украинской армии артиллерийским и авиационным огнем, а после этого штурмовать их. Однако, уже четвертые сутки ВСУ держат этот участок фронта в стабильном состоянии.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, в этом Купянском направлении там особенность местности такая, что оккупанты не могут развернуться, и все бросить в бой одномоментно не представляется возможным.

"Они попробовали небольшими силами, я думаю, что там еще не все как бы отыграли российские войска, они попробовали небольшими силами вклинится в нашу оборону. В первые сутки они там имели частичный успех, я думаю в основном из-за фактора внезапности. Но мы очень быстро отбили все атаки, остановили продвижение, и на сегодняшний день, чем бы они не атаковали, какими бы силами они не вступали в бой на наши позиции, это не приносит вообще никакого результата. Вот это называется "купировали", то есть мы обрезали им возможности дальнейшего продвижения", - говорит Жданов.

Таким образом, по его словам, уже четвертые сутки, как фронт стабилен, то есть мы отбиваем все попытки атак.

"Поэтому, к сожалению, они активизировали авиацию, очень много там работает дронов. И там естественно артиллерия, которую они накопили, боеприпасов подвезли, там достаточное количество. Они наносят, пытаются выносить наши позиции за счет опять же дистанционных методов воздействия. Там очень тяжелая обстановка, но пока фронт вот уже четвертые сутки держится", - говорит эксперт.

Последние новости Украины:

Напомним, У россиян есть изменения в тактике на Бахмутском направлении: украинский снайпер раскрыл, в чью пользу.

Как сообщала Politeka, Ситуация на нескольких направлениях обострилась, рф готовит новое большое наступление: где ВСУ сейчас сложное всего.

Также Politeka писала, что Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, почему запрет выезжать за границу противоречит Конституции.