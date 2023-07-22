Основной калибр снарядов, которые используют Вооруженные силы Украины – это 155 калибр. Теперь же на вооружение нашей армии начали поступать кассетные боеприпасы. Это тот же калибр, но внутри снаряда есть несколько десятков более мелких бомб. Это оружие позволяет покрыть большую площадь для поражения и не оставляет шансов противнику, чтобы убежать.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, а каждом кассетном снаряде находится 72 суббоеприпаса, маленькие такие бомбочки по 200 грамм каждая. Но они тем не менее могут взрываться, наносить удар на поражение в радиусе нескольких метров, а если попадает на броню, то прожигать броню кумулятивной струей на глубину до 7 см практически.

"Всю легкую броню российскую они прожигают, а одного снаряда хватает, чтобы накрыть диаметр примерно метров 300. Работают в основном этими снарядами по открытой местности и движущийся пехоте, по легкой броне, и по открытым позициям противника. Только по открытым, бетон, конечно, не возьмет. Чем хорош этот снаряд – одного такого снаряда хватает, чтобы заменить 10 основных снарядов 155 калибра", - говорит Роман Свитан.

По его словам, это еще и хорошая экономия обычных снарядов. К тому же большая площадь поражения позволяет уничтожать больше техники и живой силы врага. Дело еще и в том, что кассетные снаряды накрывают одномоментно, и у врага нет возможности убежать или закопаться, когда начался обстрел.

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