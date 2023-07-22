На днях появилась новость от центра Национального сопротивления о том, что российское командование перебросило новый отряд в Брянскую область для проведения диверсий на территории Украины. Скорее всего, они будут сейчас пытаться усилить какие-то провокации на северных границах Украины, однако растянуть наши силы у них не получится, так как граница хорошо укреплена.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, для того чтобы по-настоящему нам было ощутимо и больно, и чтобы мы отвлекали большие силы на это направление, нужен полноценный армейский корпус, а это где-то в пределах 40 тысяч человек.

"Имеют ли они сейчас такой потенциал? На мой взгляд, нет. Могут ли сумасшедшие прибегнуть к очередному акту суицида? Да, почему же не могут. Давайте напомним сериал в Чернобаевка, сколько раз там было, свыше 20, на одном и том же месте они располагали свои силы и средства. То же было и на острове Змеиный. Ну хомо сапиенс так делать не может, но они это делают", - говорит эксперт.

При этом Петр Черник отмечает, что оккупанты могут прибегнуть к каким-то мероприятиям и провокациям. Однако, с тех пор там наша территория очень серьезно укреплена, особенно в инженерной части. Есть минные заграждения, достигающие до двух километров в ширину, а есть и более интересные сюрпризы.

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