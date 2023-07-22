После неудачного военного "мятежа" Пригожина в России, белорусский диктатор Лукашенко пригласил войско к себе. Недавно появилась информация, что колоны "вагнеровцев" заехали на территорию Беларуси и расположились на местных полигонах, неподалеку от украинской границы. Какая выгода Лукашенко от "вагнеровцев" на его территории?

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, Лукашенко решил использовать армию Пригожина в своих личных целях.

"Во-первых, ему нужна личная охрана, бритарианская гвардия, как он думал. Ну он просчитался с тем, что большая часть их все-таки поедет в Африку. Хотя это об этом было известно где-то еще сначала. Но ему нужна такая охрана собственная. Плюс ему нужны действительно те, кто кое-как натренирует его белорусские силы спецопераций и некоторые другие подразделения, которые он рассматривает как защиту от возможных, скажем так, действий. Они могут быть связаны, например, с тем, что полк Калиновского и другие белорусские добровольцы захотят домой вернуться с оружием в руках. Ему нужно быть готовым, как и всем, противодействовать. Вот это единственное, что можно непосредственно сказать, как о выгоде", - рассказал Мусиенко.

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