Полковник запаса Вооруженных Сил Украины, Роман Свитан, обсудил возможности задействования западной авиации в наступательных операциях ВСУ. Он предложил сделать американских пилотов частью Интернационального легиона, что позволит использовать их F-16 для поддержки движения украинских войск с воздуха.

Как минимум, около 50 российских самолетов должны уйти в Иран. Это позволит ускорить передачу не только ракет, но также и самолетов F-16. Эксперт также подчеркнул, что украинские летчики могут начать обучение по ускоренной программе.

"Президент США может F-16 передать, к примеру, и в августе вместе с американскими летчиками, которые заключат договор с нашим Интернациональным легионом. То есть, сдвинулась с места вся эта машина. Тут есть положительная новость".



Ранее Свитан рассказал, основной калибр снарядов, которые используют Вооруженные силы Украины – это 155 калибр. Теперь же на вооружение нашей армии начали поступать кассетные боеприпасы. Это тот же калибр, но внутри снаряда есть несколько десятков более мелких бомб. Это оружие позволяет покрыть большую площадь для поражения и не оставляет шансов противнику, чтобы убежать.

Последние новости Украины:

Напомним, У россиян есть изменения в тактике на Бахмутском направлении: украинский снайпер раскрыл, в чью пользу.

Как сообщала Politeka, Ситуация на нескольких направлениях обострилась, рф готовит новое большое наступление: где ВСУ сейчас сложное всего.

Также Politeka писала, что Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, почему запрет выезжать за границу противоречит Конституции.