Военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона «Айдар» Евгений Дикий объяснил, какая сейчас ситуация в районе Марьинки и Авдеевки.

"Честно говоря, для меня это как раз один из самых больших парадоксов - Марьинка и Авдеевка, о которую они бьются, начиная с 14-го года, то есть даже не только всю эту войну, а вот с 14-го года они регулярно... Это выглядит вот, как они встали перед бетонной стеной и изо всех сил лупятся в нее головой и лупятся уже 9 лет. В этом смысле интересно даже и сводки их военкоров читать, они каждый раз так звучат: под Марьинкой и Авдеевкой вс рф традиционно вели штурмовые действия, результат, как всегда.

На самом деле Марьинке просто не повезло, Авдеевка за компанию, потому что мне это иначе трудно объяснить, а Марьинке не повезло, ее же озвучил сам лично владимир владимирович, он назвал ее следующей важной целью на Донбассе после Артемовска (Бахмута – ред.), ну и понеслось.

По его словам, в районе Марьинки и Авдеевки у нас очень хорошо укреплены позиции, обжитые еще с 2014 года.

"И вообще там местность такая, что очень трудно продвигаться, что нам, что им. Это городская агломерация с кучей промышленных объектов, такая одна сплошная "Азовсталь" на многие десятки километров. Там соответственно для обеих сторон, когда ты уже закрепился в этой промке, тебя оттуда выкурить очень сложно, там можно реально годами бодаться на небольшом расстоянии. Поэтому мы там даже и не пытаемся как-то активно куда-то продвигаться, мы там себе оборонные позиции удобные заняли и держим, а они об эти позиции бьются годами и месяцами и продолжают», — добавил Евгений Дикий.

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