Бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом пирога, для которого даже не нужно включать духовку.

На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ленивый пирог на сковороде с яблоками и абрикосами, который готовится из лаваша.

"Это настолько просто и вкусно, что у вас не будет никакой отговорки, чтобы его не приготовить. Сочные яблоки и абрикосы, хрустящая корочка, не слишком сладкий, но очень ароматный и вкусный", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

яблоки – 700 г

абрикосы – 300 г

сахар – 80 г

растопленное сливочное масло – 50 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

яйца – 5 шт.

сметана жирностью 15-20% – 200 г

лаваш – 200 г

Лаваш "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает небольшими треугольничками и полосками. Для заливки просто смешивает сметану с яйцами и ванильным сахаром.

Яблоки нарезаем тоненькими слайсами и отправляем их на сковороду вместе с кусочком сливочного масла и сахаром на 10-15 мин, чтобы выпарить излишнюю влагу.

Чистую сковороду смазываем топленым маслом. Выкладываем на дно 1/3 часть лаваша, затем все яблоки и 1/3 часть заливки, разравниваем. Далее звезда "Мастер Шеф" Литвинова выкладывает еще 1/3 нарезанного лаваша, все абрикосы, последнюю треть лаваша и заливает все оставшейся заливкой.

Готовить такой пирог нужно на минимальном огне 20-25 минут под закрытой крышкой. Затем "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова накрывает его пергаментом и переворачивает на крышку, выкладывает прямо на пергаменте в сковороду и готовит еще 5-10 минут (или до хрустящей корочки).

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