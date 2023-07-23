На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ленивый пирог на сковороде с яблоками и абрикосами, который готовится из лаваша.
"Это настолько просто и вкусно, что у вас не будет никакой отговорки, чтобы его не приготовить. Сочные яблоки и абрикосы, хрустящая корочка, не слишком сладкий, но очень ароматный и вкусный", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яблоки – 700 г
- абрикосы – 300 г
- сахар – 80 г
- растопленное сливочное масло – 50 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- яйца – 5 шт.
- сметана жирностью 15-20% – 200 г
- лаваш – 200 г
Лаваш "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает небольшими треугольничками и полосками. Для заливки просто смешивает сметану с яйцами и ванильным сахаром.
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Яблоки нарезаем тоненькими слайсами и отправляем их на сковороду вместе с кусочком сливочного масла и сахаром на 10-15 мин, чтобы выпарить излишнюю влагу.
Чистую сковороду смазываем топленым маслом. Выкладываем на дно 1/3 часть лаваша, затем все яблоки и 1/3 часть заливки, разравниваем. Далее звезда "Мастер Шеф" Литвинова выкладывает еще 1/3 нарезанного лаваша, все абрикосы, последнюю треть лаваша и заливает все оставшейся заливкой.
Готовить такой пирог нужно на минимальном огне 20-25 минут под закрытой крышкой. Затем "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова накрывает его пергаментом и переворачивает на крышку, выкладывает прямо на пергаменте в сковороду и готовит еще 5-10 минут (или до хрустящей корочки).
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