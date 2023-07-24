Снова не утихали обстрелы Харьковской области, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.
Так, за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с использованием управляемых авиабомб обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
«В результате ударов управляемой авиабомбой ФАБ-250 по с. Кучеривка Купянского района, повреждено не менее 13 частных жилых домов, хозяйственные постройки. Ранения получила женщина 70 лет», - сообщили в Харьковской ОГА.
Госпитализация женщине не понадобилась.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
ВСУ пришлось перейти к плану "Б": россияне страшным способом сорвали высадку украинского десанта
Много жертв и пострадавших: враг ударил кассетными боеприпасами по гуманитарному штабу, детали обстрелов
Угроза нового большого наступления: оккупанты придумали коварный план, как отвлечь ВСУ от Бахмута
Мобилизация в Украине: какие будут последствия после принятия нового скандального закона
В селе Петропавловка Купянского района в результате удара также ФАБ-250 повреждены два частных дома.
В Купянске вражеским обстрелом поврежден частный дом. В селе Чернещина Изюмского района обстрелом повреждены здания агропредприятия.
Также сообщается, что на Купянском направлении продолжаются боевые действия, но ВСУ надежно удерживают позиции.
"Продвижения у врага нет", - заверили в Харьковской ОГА.
Добавим, по официальным данным Минобороны, ВСУ за неделю освободили более 16 км территории.
Наши силы обороны продвинулись на 12 км на юге и на около 4 км – на Бахмутском направлении.
За все время контрнаступления ВСУ отбили на южном фронте более 192 км².
Последние новости Украины:
Выяснились тяжелые последствия ночной атаки на Одесчину, есть пострадавшие.
Также сообщалось, что ВСУ пришлось перейти к плану "Б".
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне атаковали популярный украинский курорт.