О трагедии сообщили в ГСЧС Украины, пишет Politeka.net.

Как сообщается, после атаки на Белополье не выжил молодой спасатель Сергей Антоненко.

Старшему лейтенанту службы гражданской защиты Сергею Антоненко было всего 22 года. Свою жизнь Сергей посвятил спасению людей.

«С первых дней войны он достойно нес службу в г. Белополье на пограничье Сумщины. На его счету не один удачно ликвидированный пожар и своевременно оказанная помощь мирным украинцам, страдающим от вражеских ударов», - рассказали в ГСЧС о Сергее Антоненко.

В тот страшный день, 17 июля, в Белополье российский снаряд попал на территорию пожарно-спасательного подразделения. Шестеро спасателей были травмированы, Сергей получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

Врачи боролись за жизнь Сергея до последнего, но вечером 23 июля его сердце остановилось.

«Родители остались без сына, а большой коллектив спасателей Сумщины потерял надежного коллегу и незаменимого профессионала своего дела. Разделяем боль потери с родными и близкими нашего коллеги... Помним и отомстим», - говорится в сообщении ГСЧС.

17 июля около 12:30 вражеские войска произвели обстрел г. Белополье Сумского района. Были зафиксированы четыре удара с артиллерии, три из которых – по центру города.

В результате полученных травм погибли 76-летняя и 74-летняя женщины, которые в тот момент находились на улице. Также сообщалось о 10 раненых, среди которых одна женщина была в тяжелом состоянии.

Впоследствии стало известно, что количество жертв обстрела выросло до трех. В больнице скончалась женщина, получившая ранения.

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