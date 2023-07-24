В августе должен состояться саммит БРИКС, на который Путин отказался ехать, учитывая ордер Международного суда на его арест. Тем не менее в Кремле заявили, что президент РФ будет принимать участие по видеосвязи, а в ЮАР на саммит поедет Лавров. Как оказалось, Путина принимающая сторона просила не ехать на саммит, так как есть угроза что его арестуют. При этом, Кремль угрожал ядерным ударом или войной стране, которая посмеет арестовать российского диктатора.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал эксперт по вопросам международной политики, политолог Рамиз Юнус.

По его словам, изначально было понятно, что Путин не поедет на саммит БРИКС, потому что боится. Он может себе позволить визиты только туда, где сам контролирует ситуацию, где есть российские военные базы.

"А здесь же идет война, есть ордер на арест. Посмотреть на географию, где Южная Африка находится и на всей этой территории, туда же еще доехать надо. Так что здесь удар по имиджу России конечно, однозначно удар престижу России. Ведь в нынешней ситуации страна, постоянный член Совета безопасности, ядерная держава, и ее лидер ну не так свободен передвижениях на этой планете. Так какая же это сверхдержава", - говорит Рамиз Юнус.

По его словам, даже страны более лояльны к России, входящие в один политический блок с Россией, и те остерегаются Путина, как нежелательной персоны. Как отметил политолог, скорее всего президент Бразилии радуется, что БРИКС в этом году проходит не в его стране. Так как тогда бы ему пришлось принимать решение об аресте Путина или отговаривать его ехать на саммит.

"В любом случае это безобразие. Это безобразие для БРИКС, это для самого Кремля, для общественного мнения и внутри России в том числе. Ну где же мы такие крутые, почему мы сегодня не можем ничего себе такое позволить, нам говорят и вот мы вынуждены с этим считаться", - говорит эксперт.

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