На кадрах, сделанных с высоты птичьего полета, можно увидеть, что город разрушен до основания, пишет Politeka.net.
Многоэтажки, магазины, частные дома, цветущие улицы – все превратилось в пепел и руины.
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«Сколько украинских воинов остались навеки его часовыми»,
"Камни отстроим, главное - люди",
"Ужас, армагеддон" - комментируют страшные кадры пользователи соцсетей.
Ранее в Минобороны Украины сообщили, что на Бахмутском направлении в течение недели украинские защитники вели успешные наступательные действия на южном фланге и сейчас украинские войска продолжают там постепенно, но уверенно продвигаться вперед.
Наиболее жестокие бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки.
«За неделю на Бахмутском направлении освобождена территория 4 кв.км В общей сложности за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 35 кв.км», - сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Добавим, что также стало известно, что по материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил боевик спецназа России, который штурмовал Бахмут.
Оккупант входил в состав спецподразделения «Шторм» Южного военного округа страны-агрессора.
После полномасштабного военного вторжения его привлекали к обустройству фортификационных сооружений и огневых позиций рашистов вблизи железнодорожного вокзала в Иловайске. Также он принимал участие в попытках оккупантов прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута. В мае этого года во время одного из таких боев его взяли в плен.
По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюремного заключения.
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