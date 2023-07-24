На кадрах, сделанных с высоты птичьего полета, можно увидеть, что город разрушен до основания, пишет Politeka.net.

Многоэтажки, магазины, частные дома, цветущие улицы – все превратилось в пепел и руины.

«Ненавижу»,

«Бахмут сегодня»,

"Боль",

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Бахмут

Бахмут, город-крепость

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что на Бахмутском направлении в течение недели украинские защитники вели успешные наступательные действия на южном фланге и сейчас украинские войска продолжают там постепенно, но уверенно продвигаться вперед.

Наиболее жестокие бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки.

«За неделю на Бахмутском направлении освобождена территория 4 кв.км В общей сложности за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 35 кв.км», - сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

война, руины домов

Добавим, что также стало известно, что по материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил боевик спецназа России, который штурмовал Бахмут.

Оккупант входил в состав спецподразделения «Шторм» Южного военного округа страны-агрессора.

После полномасштабного военного вторжения его привлекали к обустройству фортификационных сооружений и огневых позиций рашистов вблизи железнодорожного вокзала в Иловайске. Также он принимал участие в попытках оккупантов прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута. В мае этого года во время одного из таких боев его взяли в плен.

По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюремного заключения.

боевик спецназа рф

Последние новости Украины:

У ВСУ есть успехи в районе Бахмута.

Также сообщалось, что россияне сбросили огромные авиабомбы на жилые дома.

Кроме того, Politeka.net писала о гибели храброго украинца, спасавшего других.