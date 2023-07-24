В Сети появились жуткие кадры из когда-то цветущего и счастливого украинского города Бахмут.

На кадрах, сделанных с высоты птичьего полета, можно увидеть, что город разрушен до основания, пишет Politeka.net.

Многоэтажки, магазины, частные дома, цветущие улицы – все превратилось в пепел и руины.

«Ненавижу»,

«Бахмут сегодня»,

"Боль",

«Город-призрак»,

«Сколько украинских воинов остались навеки его часовыми»,

"Камни отстроим, главное - люди",

"Ужас, армагеддон" - комментируют страшные кадры пользователи соцсетей.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что на Бахмутском направлении в течение недели украинские защитники вели успешные наступательные действия на южном фланге и сейчас украинские войска продолжают там постепенно, но уверенно продвигаться вперед.

Наиболее жестокие бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки.

«За неделю на Бахмутском направлении освобождена территория 4 кв.км В общей сложности за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 35 кв.км», - сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Добавим, что также стало известно, что по материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил боевик спецназа России, который штурмовал Бахмут.

Оккупант входил в состав спецподразделения «Шторм» Южного военного округа страны-агрессора.

После полномасштабного военного вторжения его привлекали к обустройству фортификационных сооружений и огневых позиций рашистов вблизи железнодорожного вокзала в Иловайске. Также он принимал участие в попытках оккупантов прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута. В мае этого года во время одного из таких боев его взяли в плен.

По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюремного заключения.

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Также сообщалось, что россияне сбросили огромные авиабомбы на жилые дома.

Кроме того, Politeka.net писала о гибели храброго украинца, спасавшего других.