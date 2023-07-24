Про трагедію повідомили в ДСНС України, пише Politeka.net.

Як повідомляється, після атаки на Білопілля не вижив молодий рятувальник Сергій Антоненко.

Старшому лейтенантові служби цивільного захисту Сергію Антоненку було лише 22 роки. Своє життя Сергій присвятив порятунку людей.

«З перших днів війни він гідно ніс службу в м. Білопілля на прикордонні Сумщини. На його рахунку не одна вдало ліквідована пожежа та вчасно надана допомога мирним українцям, які страждали від ворожих ударів», - розповіли в ДСНС про Сергія Антоненка.

Того страшного дня, 17 липня, в Білопіллі російський снаряд влучив на територію пожежно-рятувального підрозділу. Шістьох рятувальників було травмовано, Сергій отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Лікарі боролися за життя Сергія до останнього, але ввечері 23 липня його серце зупинилося.

«Батьки залишились без сина, а великий колектив рятувальників Сумщини втратив надійного колегу та незамінного професіонала своєї справи. Розділяємо біль втрати із рідними та близькими нашого колеги... Пам'ятаємо і помстимося», - йдеться у повідомленні ДСНС.

17 липня близько 12:30 ворожі війська здійснили обстріл м. Білопілля Сумського району. Було зафіксовано чотири удари з артилерії, три з яких - по центру міста.

Внаслідок отриманих травм загинули 76-річна та 74-річна жінки, які в той момент знаходились на вулиці. Також повідомлялось про 10-х поранених осіб, з яких одна у важкому стані.

Згодом стало відомо, що кількість жертв обстрілу зросла до трьох. У лікарні померла жінка, яка отримала поранення.

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