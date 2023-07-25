Мы продолжаем бои севернее и западнее Клещеевки, там мы стабилизировали свое положение, идут сражения, но пока что на данном направлении изменений фронта нет. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов во время последнего прямого эфира.

«Также мы ведем бои в районе Орехово-Васильевки, Ягодного и Берховки, пытаясь возобновить наступательные действия. Пока что нам это не очень удается, а вот на Авдеевском и Марьинском направлении наши защитники успешно отразили вражеские атаки. Но враг постоянно атакует, продолжая выискивать слабые места в нашей обороне.

На Бердянском направлении мы продолжаем бои в районе Старомайорска и в районе Приютного, вот тут мы пытаемся атаковать, чтобы продавить оборону противника. На Запорожском направлении тоже ВСУ атакуют, чтобы продвинуться вперед, бои очень тяжелые, чтобы прорваться. От Никополя до Херсона оккупанты проводят артиллерийские обстрелы, чтобы как-то остановить движение» - делится эксперт.

Как пишут военные аналитики, южнее Клещеевки была неудачная атака наших сил, однако, существенно на обстановку на фронте она не повлияла.

"Южнее Клещеевки из-за неграмотной тактической планировки атака наших войск была неудачная, и мы остались на тех рубежах. Так что вот даже такие бывают эпизоды, когда противнику удается немного сбить наш наступательный темп", - ранее делился также эксперт.

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