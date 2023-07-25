Россиян серьезно напугала масштабная атака дронов на Москву, продемонстрировав, что их небо не защищено.

Ночная атака дронов на Москву имела две цели – посеять панику среди гражданских и поразить военные объекты Минобороны РФ.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Виктор Ягун.

В ночь на 24 июля произошла атака дронов на Москву, в результате которой были слышны взрывы около здания министерства обороны РФ. По словам Виктора Ягуна, у этой операции могло быть две главные цели – психологическое давление на гражданское население и попытка добраться до объектов, принадлежащих Министерству обороны РФ.

"Некоторые эксперты говорят, что там были какие-то помещения главного управления военной разведки российской федерации. Поэтому трудно сказать. Главное, что они достигли того эффекта, и нужно было. Москве напомнили, что они тоже уязвимы", - говорит Виктор Ягун.

По его словам, в России существует негласный общественный договор между Кремлем и элитами, согласно которому одни не трогают других. Однако, подобные атаки подрывают доверие и создают напряжение внутри РФ, особенно, когда дроны прилетают в центр Москвы или в элитные поселения, заставляя россиян нервничать. В конечном итоге, как отмечает эксперт, это напряжение и давление может привести к тому, что Путина могут снять с должности, ведь это именно он начал войну в Украине.

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