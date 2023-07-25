Экс-глава правительства Азербайджана Рамиз Юнус рассказал о решении США. Об этом эксперт рассказал в интервью на канале "Сейчас".

"Я уже в прошлом году говорил, могу повторить в тысячи первый раз. Вы получите все виды оружия в этом году, все что Украине необходимо, кроме ядерного оружия. Вы это получите рано или поздно. Вы посмотрите, уже полгода прошло, вы уже получили 80% всего того, что вам надо. Осталось два главных момента для завершения и усиления вашего контрнаступления. И оно будет именно тогда, когда нужно вашему генералу Залужному. А то что в информационное поле уже такое вбрасывается, по опыту, что предшествовало и до этого, если начать с Хаймарсов и закончим Пэтриотами, вспомните, как это обычно происходило", - сказал специалист.

Эксперт добавил, что сначала это обсуждалось, потом вбрасывалось в информационное поле. После этого были утечки и в итоге оружие оказывалось на поле боя. Это такая процедура, так работает система. Поэтому нет сомнений в том, что самолеты и дальнобойные ракеты Украина получит ровно в том размере, сколько это просил генерал Залужный. То что в информационном пространстве сказали, что решение будет за Байденым, это только значит, что назвали имя, кого нужно будет благодарить.

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