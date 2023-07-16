Россия не правовое государство, там правит криминальный олигархат, и все живут "по понятиям". Попытка мятежа Пригожиным только расшатала ситуацию внутри Кремля и запустила некоторые процессы. Поэтому так называемый мятеж еще не закончился, а развитие ситуации будет зависеть от событий на фронте.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал политолог Рамиз Юнус.

По его словам, во время Сталина или Петра Первого в России ничего подобного не могло бы произойти. Тогда как Путин после попытки мятежа пригласил Пригожина и его шайку к себе в Кремль на переговоры.

"Этот мятеж не закончился, там происходит очень много таких процессов внутри, потому что там криминальный олигархат, там идет противостояние внутри. Вы могли бы представить такое во времена Сталина, или чтобы такое могло произойти во время Петра Первого? А здесь он с ними встречается в Кремле за закрытыми дверями, извиняется. Как это возможно? Возможно – в криминальном олигархате, стране, где все действует "по понятиям". Это не правовое государство, здесь совершенно другое, здесь все происходит именно "по понятиям", - говорит Рамиз Юнус.

И Пригожин затеял свой мятеж именно, когда эти "понятия" были нарушены. И именно поэтом после попытки мятежа его не убрали, а вернули ему миллиарды, золото и имущество.

"Это происходит, потому что эти башни Кремля также живут "по понятиям". Естественно, это до какого-то ближайшего поворота, и естественно триггером будет все то, что происходит на поле боя. Это вам надо понимать, вам надо понимать, что происходит внутри России", - говорит политолог.

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