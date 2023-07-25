Передислокация "вагнеровцев" на территорию Беларуси может угрожать только самому Лукашенко, которых их там принял.

"Вагнеровцы", которые переселились в Беларусь остаются верными Путину, поэтому несут угрозу для больше для Лукашенко, чем для Украины или Польши.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Виктор Ягун.

После неудачного мятежа в России армия Пригожина частично передислоцировалась на территорию Беларуси. По словам эксперта, этот факт не столько угрожает Украине или Польше, с которыми граничит Беларусь, сколько самой Беларуси, а точнее диктатору Лукашенко.

"Нужно понимать, что "вагнеровцы" выступали не против Путина, они выступали против бояр. Знаете, "царь хороший, бояре плохие". Это такое обычный стрелецкий бунт, в российской империи, он как раз настолько ложился в канву стрелецких бунтов. Когда стрельцы доходили до забора, тогда выходил царь и говорил, мол, ребятушки, все нормально, мы всех поменяли, всех забрали, вот вам деньги, расходитесь. Неоднократно была эта история в России. Поэтому, пригожинский бунт – это такое повторение истории", - говорит Виктор Ягун.

Он считает, что "вагнеровцы" остаются верными Путину, но на всякий случай их отодвинут подальше из России. Скорее всего Беларусь стала для них транзитным пунктом и дальше их отправят в Африку, на Ближний Восток или страны Латинской Америки.

При этом, эксперт не исключает, что Путин может использовать этих наемников, чтобы убрать самого Лукашенко.

"То, что Лукашенко начинает нервничать, это факт. Потому что, Бог его знает, вдруг они получают приказ захватить Лукашенко и власть. Там действительно 90 км или 100 км до Минска. Вот вам и "Марш свободы", - подытожил Ягун.

Последние новости Украины:

Напомним, Удар по Крымскому мосту: россияне максимально защитили переправу, но все равно упустили атаку, названа причина.

Как сообщала Politeka, Россияне сбросили огромные авиабомбы на жилые дома: какие последствия.

Также Politeka писала, что Мятеж Пригожина и арест Гиркина: внутри РФ идут большие разборки, что известно.