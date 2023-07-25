Атака дронов на Москву продемонстрировала незащищенность российского неба перед подобной угрозой, и может подорвать доверие стран, которые закупают у России оружие.
Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Петр Черник.
По его словам, атака дронов на Москву – это безусловно хорошая новость, это означает, что российская противовоздушная система обороны не так уж прочна в стратегическом контексте.
"Это очень хорошо, потому что Россия, к сожалению, до сих пор остается вторым производителем вооружения в мире. И очень много их стабильных клиентов, начиная от Бразилии и заканчивая Индонезией, очень серьезно задумаются, а стоит ли покупать их хваленные комплексы, такие скажем, как С-з50, С-400 или С-500", - говорит Петр Черник.
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По его словам, Индия уже по факту отказалась от перспективного процесса истребителя пятого поколения Су-57. А Египет отказался от закупки Су-35.
"И вот этот процесс будет только разрастаться, это удар по их технологическому уровню изготовления оружия, и конечно по кошельку", - подытожил эксперт.
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