Продвижение ВСУ на Запорожском направлении сейчас происходит исключительно на тактическом уровне. Об этом рассказал израильский офицер, военный эксперт, историк Игаль Левин в интервью Politeka Online.

"Смешно про это говорить. Тактический уровень — компетенция взводных, ротных. Зачем обсуждать тактический уровень в контексте всего наступления? Каждый метр — это территория, которая отвоевывается кровью и потом бойцов, но здесь конкретно речь идет про село и про компетенцию взводных, ротных, комбатов. Даже не говорю про бригадный уровень, потому что цель бригады одной или группы бригад — не занять одно село, это больше", — заявил эксперт.

При этом Игаль Левин отметил положительный момент — использование в ходе наступления западной техники, в частности БМП Брэдли и танков Leopard 2.

"Если мы смотрим российские потери танков, БМП и боевых машин, часто они уничтожены, потому что советская техника одноразовая: прилетело, взрывается, взлетает на воздух, все погибают. Специфика западной школы военной техники, и израильской, кстати, Израиль еще больше — там в культ возвели сохранение экипажа, самое главное, самое центральное. Так вот, мы видим, что у Украины потерянные: половина уничтожена, а половина или покинута, или была повреждена и эвакуирована. А это о чём говорит? О том что были люди спасены. Понятно, что не все, кто-то и погиб, к сожалению, но большая часть выживает", — подчеркнул Игаль Левин.

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