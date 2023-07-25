Москву атаковали украинские дроны, а не западные беспилотники, так как есть договоренность, что на территории России ВСУ не могут применять западное вооружение.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, по Москве нужно быть еще сильнее и мощнее, однако, и эта атака имела сильный психологический эффект на россиян. Атака дронов продемонстрировала незащищенность российского неба и то, что их ПВО не такое уж хорошее, как говорят с телеэкранов.

"На самом деле чудесно то, что и так ужалось. Не нужно забывать, что наши союзники не дают нам ничего, подчеркну, вот ничего, что можно было бы использовать на территории российской федерации. Это категоричное табу при поставке нам любого оружия. Поэтому все, что летит на Москву это то, что мы сами, можно сказать на коленях в каких-то там наших гаражных стартапах склепали", - говорит Евгений Дикий.

Он также отметил, что успех этой операции уже в том, что эти дроны такое расстояние пролетают и остаются незамеченными для российских ПВО, это уже большое достижение.

"Конечно хотелось бы, чтобы оно долетело до конкретных целей. Как мы знаем, сегодня, например, до Министерства обороны России осталось 700 метров. Вот, ну знаете, с 900 с чем-то километров, 700 метров не долететь – это шикарный первый результат, но соответственно подлежит теперь улучшению", - отметил военный эксперт.

По словам Евгения Дикого, пока рано говорить о достижении какого ощутимого военного влияния этой атаки. Однако, в то же время, этот удар имеет большой психологический эффект на россиян, которым с телеэкранов все время говорили о защищенности их неба и железобетонном ПВО.

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