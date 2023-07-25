Как сообщили в КМВА, Киев был атакован ударными БПЛА, пишет Politeka.net.

Воздушная тревога звучала три часа.

Эта атака стала уже шестой атакой дронов на столицу за этот месяц.

«Предварительно, противник применил иранские боражирующие боеприпасы типа «Shahed», - сообщили в КМВА.

Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к Киеву. По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.

Добавим, что воздушная тревога минувшей ночью также звучала во многих областях Украины.

«Связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА!», - сообщали в воздушных силах ВС Украины.

Кроме того, на рассвете возникла угроза применения баллистического вооружения.

«Внимание! Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области – угроза применения баллистического вооружения!», – говорилось в сообщении защитников неба над Украиной.

В Сумской области тревога связана с ракетной опасностью.

Впоследствии начались отбои угрозы применения баллистического вооружения.

Последние новости Украины:

Россияне сбросили огромные авиабомбы на жилые дома.

Также сообщалось, что ВСУ пришлось перейти к плану "Б".

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне атаковали популярный украинский курорт.