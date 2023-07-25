Прогнозируя поведение Путина, стоит ожидать самого худшего, и чем безумнее проект, тем большая вероятность, что он на него пойдет.

Такое мнение, как пишет Politeka.net, высказал публицист и бывший вице-премьер российского правительства Альфред Кох.

Аналитик отмечает, что задача Путина - показать, что у него нет тормозов и все ограничения, которые накладывает на человека мораль или даже просто здравый смысл и чувство меры, на него не распространяются.

Кох не исключает, что «вагнеровцев» могут готовить к «походу на Польшу» и именно для этого Путин передислоцировал их в Беларусь.

«Разместил там же ядерное оружие и еще для верности сообщил граду и миру, что если на Белоруссию будет совершено нападение, то Россия не оставит своего союзника в беде и, верная своим обязательствам, придет к ней на помощь», - пояснил возможный задум российского диктатора Кох.

Аналитик напоминает, что ЧВК «Вагнер» картинно вышла из подчинения Кремля и МО РФ и на данный момент находится вообще вне россии.

«Напади она на Польшу какие могут быть к России в целом и к Путину в частности претензии? Никаких! Максимум что может быть - это какая-то военная операция Польши в отношении Белоруссии. Да и то, вряд ли: батька начнет блажить, что он вагнеровцами не управляет и что это просто частная лавочка, банда наемников и т.д», - предполагает ход событий Кох.

У подобного сценария могут быть два финала, говорит аналитик:

«Либо вагнеровцы вторгнутся в Польшу, нарушат коммуникации по которым поставляется натовское оружие в Украину и спокойно опять уйдут на территорию Белоруссии, либо их во время такого рейда польская армия просто уничтожит».

Оба варианта, уверен Кох, полностью устраивают Путина, который хочет спровоцировать НАТОна прямое вмешательство в эту войну. Тогда у него появится возможность уже по-настоящему грозить ядерной войной.

«И даже в худшем варианте проигрыш НАТО не так позорен, как провал пресловутой СВО в Украине. Поражение от НАТО он продаст россиянам как героическую гибель крейсера “Варяг”», - рассуждает Кох.

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