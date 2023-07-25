Як повідомили в КМВА, Київ було атаковано ударними БпЛА, пише Politeka.net.

Повітряна тривога лунала три години.

Ця атака стала вже шостою атакою дронів на столицю за цей місяць.

«Попередьно, противник застосував іранські баражуючі боєприпаси типу «Shahed», - повідомили в КМВА.

Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва. За попередніми даними, - в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

Додамо, що повітряна тривого минулої ночі також тривала в багатьох областях України.

«Пов'язана із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА!», - повідомляли в Повітряних Силах ЗС України.

Крім того, на світанку виникла загроза застосування балістичного озброєння.

«Увага! Дніпропетровська, Харківська, Донецька,Запорізька, Херсонська області - загроза застосування балістичного озброєння!», - йшлось у повідомленні захисників неба над Україною.

У Сумській області тривога пов’язана з ракетною небезпекою.

Згодом почалися відбої загрози застосування балістичного озброєння.

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