В Мережі з’явилися моторошні кадри з колись квітучого і щасливого українського міста Бахмут.

На кадрах, зроблених з висоти пташиного польоту, можна побачити, що місто зруйновано вщент, пише Politeka.net.

Багатоповерхівки, магазини, приватні будинки, квітучі вулиці – все перетворилося на попіл і руїни.

«Ненавиджу»,

«Бахмут сьогодні»,

«Біль»,

«Місто-привид»,

«Скільки українських воїнів залишилися навіки його вартовими»,

"Каміння відбудуємо, головне - люди",

"Жах, армагедон" - коментують страшні кадри користувачі соцмереж.

Додамо, раніше в Міноборони України повідомили, що на Бахмутському напрямку протягом тижня українські захисники вели успішні наступальні дії на південному фланзі і зараз українські війська продовжують там поступово, але впевнено просуватись вперед.

Найбільш жорстокі бої тривають в районі Кліщіівки, Андріївки, Курдюмівки.

«За тиждень на Бахмутському напрямку звільнено територію 4 кв.км Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 35 кв.км», - повідомиляла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Додамо, що також стало відомо, що за матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав бойовик спецназу рф, який штурмував Бахмут.

Окупант входив до складу спецпідрозділу «Шторм» Південного військового округу країни-агресора.

Після повномасштабного військового вторгнення його залучали до облаштування фортифікаційних споруд та вогневих позицій рашистів поблизу залізничного вокзалу в Іловайську. Також він брав участь у спробах окупантів прорвати оборону українських військ у районі Бахмута. У травні цього року під час одного з таких боїв його взяли у полон.

За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення.

Останні новини України:

У ЗСУ є успіхи в районі Бахмута.

Також повідомлялось, що росіяни скинули величезні авіабомби на житлові будинки.

Крім того, Politeka.net писала про загибель хороброго українця, який рятував інших.