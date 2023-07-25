Как сообщает Politeka.net, автокатастрофа произошла на автодороге "Жовква-Червоноград-Ковель" вблизи села Туринка Львовского района.
Там произошло столкновение автомобиля «Volkswagen Passat», которым управлял 26-летний житель одного из сел Львовского района, и грузовика «Урал 4320» под управлением 38-летнего жителя района.
«В результате ДТП получили телесные повреждения и были госпитализированы: водитель легковушки и трое его пассажиров – мужчины 22, 26 и 28 лет – все жители Львовского района», - рассказали в полиции Львовщины .
Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
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Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
На фото, опубликованном с места ДТП, можно увидеть, что легковушка с людьми влетел под грузовик с бревнами.
Напомним, ранее стали известны подробности обрушения моста в Закарпатье.
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Также сообщалось о женщине, которая села за руль в нетрезвом состоянии и влетела в компанию людей.
Кроме того, Politeka.net писала о страшной беде, которую натворил пьяный украинец за рулем.