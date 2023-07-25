Атаки на военные базы россиян в Крыму имеют серьезное влияние на расстановку сил на южном фронте.

Удары по Крыму имеют прямо влияние на логистику и обеспечение южной группировки российских войск, что ведет за собой успехи в контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, удары по Крыму – это сознательные и спланированные действия украинской армии, направленные на то, чтобы перебить логистику врага и уничтожить его военные склады, боеприпасы, авиацию, и вооружение.

"Такими ударами мы обессиливаем логистические возможности противника и не даем ему возможности проводить оборонные операции на южном направлении. То есть мы стараемся нанести удары по всей глубине его боевых порядков, включая оперативные линии логистики и снабжения", - говорит Сергей Грабский.

По словам эксперта, что касается Крымского моста, то там даже не обязательно уничтожать его полностью. Достаточно продемонстрировать россиянам, что у Украины есть такие возможности для поражения в целом.

"Достаточно продемонстрировать нашу готовность к поражению, и противник объявляет воздушную тревогу и прекращает движение по мосту. Сами понимаете, остановка на два, на четыре часа, или даже на час движения по такому важному объекту объективно уменьшает возможности противника относительно обеспечения своей группировки, которая действует в южной части Украине", - считает Сергей Грабский.

При этом эксперт добавляет, что такие действия вписываются в общую украинскую концепцию проведения наступательной операции на юге Украины. Более того, как считает Грабский, такие удары будут в дальнейшем более интенсивными, и мы будем слышать о таких атаках чаще, вплоть до тех пор, когда мы зайдем в наш Крым.

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