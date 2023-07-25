Вооруженные силы Украины сейчас зачищают оставшихся оккупантов вдоль восточной стороны Клещеевки, особенно разминирует это место, и расчищают обломки и тела русских, чтобы обеспечить свободное передвижение своих войск.

Об этом в своем блоге написал австрийский военный аналитик Том Купер.

По его словам, в Клещеевке сложилась ситуация, подобная той, что в 2019 году была после вывода ЧВК "Вагнера" из юго-восточного Триполи в Ливии.

"Здесь полно мин и мин-ловушек, полно обломков подбитой техники, разлагающихся тел российских военнослужащих, многие из которых тоже заминированы. Тем временем уцелевшие остатки 83-й бригады ВДВ, 57-й и 72-й мотострелковых бригад отступают на восток: только их арьергарды все еще оказывают сопротивление. Более серьезным является российское сопротивление вдоль восточной стороны Андреевки и восточной и южной стороны Курдюмовки", - пишет Том Купер.

Он также отметил, что российское командование решило уволить генерала Теплинского, командующего ВДВ.

"За то, что он жаловался на злоупотребление "своими" войсками. Теперь, из-за протеста "своих" войск, его не уволили, а "просто" разжаловали и отправили на передовую командовать ВДВ в районе Бахмута. Итак, ВДВ контратаковали на Клещеевку. И Keystone Cops слушают только "хорошие новости", а "хорошие новости" в соцсетях заключались в том, что русские "все еще держатся в Клещеевке", хотя это место находится под контролем Украины где-то дней 10. И надоедливые украинцы не выпустили никаких видео, показывающих что-то еще. Ну, несколько колонн ВДВ въехали в село – прямо на "напыщенный прием" ВСУ, которые не возражали подпустить их "по-настоящему близко", прежде чем открыть огонь", - рассказывает аналитик.

Также он добавил, что, отразив очередную серию контратак русских, ВСУ зачищает юг Старомайорского и все, что еще осталось между тем местом и урожайными российскими войсками. Кроме того, он сообщил, что в районе Старомайорского 38-й полк морской пехоты подбил один из российских вертолетов Ка-52.

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