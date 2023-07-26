Вооруженные силы Украины продвигаются на некоторых участках фронта. Однако, не так быстро, как хотелось бы, потому что контрнаступление проходит в очень тяжелых условиях.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По словам эксперта, если посмотреть сводки Генштаба, то можно заметить, что ВСУ уничтожают не менее одного дивизиона артиллерии противника, есть 18 артиллерийских систем в среднем.

"Таким образом продолжается очень изнурительная битва, позволяющая нам говорить с определенным оптимизмом о дальнейшем развитии наших наступательных операций. Ведь вместе с теми ударами, именно по Крыму, есть перебои в движении на Крымском мосту, это приводит к тому, что противник истощает свои оперативные резервы. Он истощает свои запасы боеприпасов и материальных средств, и таким образом уменьшает свою возможность делать сопротивление", - рассказал Сергей Грабский.

По его словам, украинские военные создают для противника сильное напряжение. При этом, как отмечает Грабский, ВСУ ведут такое наступление, которое не прописано ни в едином учебнике.

"Мы ведем эту наступательную операцию в условиях, которые не прописаны ни одним учебнике оперативного искусства. И вместе с тем мы все-таки продолжаем наступать на определенных направлениях. Таким образом, это все что мы можем на сегодняшний день себе позволить. А тем, кто там считает, что наше наступление проходит очень медленно, я могу предложить надеть форму и идти в окопы", - добавил военный эксперт.

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