Военный эксперт объяснил, что российские войска вынуждены бросать в бой свои резервы, а это хорошие новости для ВСУ.

На Бахмутском направлении российские войска вынуждены были перебросить два танковых полка полки и подразделения воздушно-десантных войск, а это уже оперативные резервы.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, Вооруженные силы Украины продолжают давить на врага на всем южном направлении, в том числе и на Бахмутском и в районе Клещеевки. Поэтому оккупационным войскам пришлось бросать в бой оперативные резервы.

"Мы продолжаем вести боевые действия в районе Берховки. Противник нас контратакует, и он вынужден был задействовать уже в этих условиях свои оперативные резервы. То есть, туда перебросили два танковых полка и подразделения воздушно-десантных войск, составляющих собственно оперативный резерв противника. Скажем так, это не может нас не радовать, ведь противник уже начинает истощать свои резервы", - говорит Сергей Грабский.

Как отмечает эксперт, пока непонятно, насколько у них хватит этих резервов, но такая тенденция сохраняется, и если она будет продолжаться в такой же манере, то за определенное время ВСУ смогут сделать прорыв на этом участке фронта.

"Ну опять-таки, мы с вами имеем очень ограниченную информацию о том, как выглядит ситуация на поле боя, но мы можем сделать предположение, что через определенное время мы сможем все же осуществить определенный прорыв. И остановить этот прорыв противнику будет просто нечем", - подытожил Грабский.

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