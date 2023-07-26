Есть три аспекта, которыми можно повлиять на Россию, чтобы она снизила интенсивность своих атак по южному региону Украины– военный, политический и экономический.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, Украине, Западу и НАТО нужно рассматривать именно три аспекта – политический, экономический и военный. Как отмечает эксперт, самый главный и простой путь военный – нужно увеличить поставки именно систем ПВО, а также дальнобойных ударных систем, которые бы нейтрализовали позиции противника, например, комплексы "Бастион", запускающие ракеты "Оникс".

"Что касается политической составляющей, то это должно привести к определенным политическим шагам и объявлении новых пакетов санкций, которые заставят противника снизить интенсивность обстрелов. С экономической точки зрения здесь должны быть задействованы механизмы, которые максимально упростят возможности использования сухопутных коридоров для снабжения нашей продукции через Румынию, через Болгарию, Польшу, Чехии и Словакию по направлению на порты других стран", - говорит Сергей Грабский.

Он добавил, что есть также военно-экономическая составляющая, которая включает в себя обеспечение проходов судов через территориальные воды стран-членов НАТО.

"Я имею определенные сомнения, что россияне решатся атаковать суда, которые находятся в территориальных водах Румынии, Болгарии или Турция. Потому что это будет означать нарушение и задействование активации пятой статьи НАТО – нападение на страну-члена Альянса", - добавил эксперт.

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