О том, что происходит на этом участке фронта рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец, пишет Politeka.net.

Аналитик отмечает, что, судя по всему, враг ввел в бой на этом направлении главные силы 4-й "Кантемировской" танковой дивизии, которые "по совместительству" являются главными силами его Сватовской группировки.

«Обычно это делают, когда на определенном участке или направлении есть значительный успех в виде прорыва на всю глубину системы обороны противника и впереди замаячило "оперативное пространство".

Или есть другой, более редкий случай, когда ваш эшелон прорыва не может прорвать систему обороны противника до конца и в бой вводят главные силы, чтобы существенно нарастить "пробивную" способность своих передовых подразделений и прорвать оборону противника», - поясняет эксперт.

По словам Машовца, вероятно, происходящее относится к первому случаю.

За четверо суток, говорит аналитик, противник, действуя с рубежа с.Ковалевка - с.Кармазиновка, смог продвинуться на 4 км в западном направлении (и даже выйти к с.Новоегоровка). Одновременно с этим противник атаковал из района с.Райгородка по направлению на с.Надежда и с.Сергеевка и сумел также прорваться к этим поселкам.

«Таким образом, свой начальный прорыв на с.Новоегоровка противнику удалось расширить...», - констатиирует Машовец.

Аналитик почдеркивает, что со стороны это выглядит так, что командование оккупантов, оценив развитие ситуации, пришло к выводу о "достижении решающего успеха" в прорыве всей системы украинской обороны по направлению на Боровую и поэтому следует вводить "эшелон развития успеха".

«Но так ли это и в самом деле...? Как видим, противник действует "строго" вдоль дороги на Боровую … Но, в этом смысле стоит оценить, потеряло ли украинское командование на этом направлении способности к организованному системному сопротивлению передовым подразделениям противника, или он постепенно "загрузнет" в украинской обороне?», - задается вопросами Машовец.

По словам эксперта, он склоняется к второму утверждению, так как в течение последних двух суток передовые подразделения ВСУ, обороняющиеся на этом направлении, по крайней мере, два раза контратаковали наступающие подразделения противника. Причем, в одном случае даже имели успех.

«Также, в пользу именно второго утверждения служит и тот факт, что западную часть с.Новоселевское противнику так и не удалось взять под контроль, его продвижение по обоим флангам этого поселка пока минимальны», - рассуждает Машовец.

Аналитик также обращает внимание на то, что противник стремится "нарастить усилия" в наступлении, чтобы "допрорвать" систему украинской обороны, а не "ввести в бой эшелон развития успеха".

«Ввод в бой именно танковых полков в первом эшелоне для прорыва обороны противника в данных условиях, по-моему, является, скажем так – не самым лучшим решением со стороны российского командования», -отмечает константин Машовец.

Эксперт предполагает, что в случае дальнейшего продвижения войск противника в западном направлении, по рубежу Первомайское - Копанки - Новосергеевка – Чернещина, оккупанты явно встретят "возрастающие трудности".

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