Специалисты заметили на сбитых на территории Украины дронах-камикадзе важные изменения.

Так, маркировки на "Шахедах" были уже кириллицей, пишет Politeka.net.

Об этом рассказали в ОК "Юг".

Изменения в маркировке свидетельствуют о том, что Россия атакует территорию Украины «Шахедами», собранными уже ею.

По словам руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, оккупанты используют для пусков несколько маршрутов и пытаются использовать особенности ландшафта для того, чтобы скрыть свои передвижения.

"То, что на остатках тех "Шахедов", которые были найдены после последних ударов, была уже маркировка, к примеру, кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское", - объяснила Гуменюк в эфире телемарафона.

Добавим, ранее стало известно, что Россия с помощью Ирана строит завод по производству БПЛА, который может оказать значительное влияние на войну в Украине.

Как сообщили CNN со ссылкой на экспертов из Разведывательного управления США, строящийся завод по производству БПЛА обеспечит россию новыми запасами беспилотников, которые «на порядки больше», чем те, которые она могла закупить у Ирана.

Отмечается, что когда строительство объекта будет завершено, вероятно, в начале следующего года, новые дроны могут оказать значительное влияние на войну.

Завод строится в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

Иран остается главной военной опорой России, подчеркивают в США.

"Россия получила от Ирана сотни одноразовых ударных БПЛА, а также оборудование для производства беспилотников", – констатировал представитель Госдепа Ведант Пател.

Эксперты констатируют, что военное партнерство между Россией и Ираном продолжает углубляться.

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