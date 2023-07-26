В одном из районов Запорожья произошло несчастье, в результате которого погибли люди.

О трагедии в Запорожье рассказали спасатели, пишет Politeka.net.

Пламя вспыхнуло поздно вечером 25 июля в девятиэтажном доме одного из районов города.

Было установлено, что на четвертом этаже в квартире горят домашние принадлежности и мебель на площади 15 кв. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе.

«При тушении пожара спасатели обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни», - сообщили пожарные.

Погибшими оказались хозяева квартиры 1958 года рождения. Причина пожара устанавливается.

Также спасатели в Запорожской области сообщили о ликвидации последствий новых вражеских обстрелов.

Так, в течение суток в результате вражеских обстрелов произошло 4 пожара в Пологовском и Васильевском районах. Кроме того, горела сухая растительность на открытой территории на общей площади 250 кв.м.

25 июля саперы ГСЧС изъяли 1 кассетный элемент, обнаруженный в населенном пункте Запорожского района. Взрывоопасный предмет был уничтожен.

Добавим, за минувшие сутки военные России нанесли 79 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области.

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