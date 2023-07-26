О трагедии в Запорожье рассказали спасатели, пишет Politeka.net.
Пламя вспыхнуло поздно вечером 25 июля в девятиэтажном доме одного из районов города.
Было установлено, что на четвертом этаже в квартире горят домашние принадлежности и мебель на площади 15 кв. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе.
«При тушении пожара спасатели обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни», - сообщили пожарные.
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Погибшими оказались хозяева квартиры 1958 года рождения. Причина пожара устанавливается.
Также спасатели в Запорожской области сообщили о ликвидации последствий новых вражеских обстрелов.
Так, в течение суток в результате вражеских обстрелов произошло 4 пожара в Пологовском и Васильевском районах. Кроме того, горела сухая растительность на открытой территории на общей площади 250 кв.м.
25 июля саперы ГСЧС изъяли 1 кассетный элемент, обнаруженный в населенном пункте Запорожского района. Взрывоопасный предмет был уничтожен.
Добавим, за минувшие сутки военные России нанесли 79 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области.
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Также сообщалось о пожаре, который вспыхнул в Харьковской области после очередного вражеского удара.
Кроме того, Politeka.net писала о жутком ЧП на Закарпатье.