В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить необычное лечо с баклажанами на зиму.

"Летние заготовки зимой — это чистое удовольствие, от себя бережного и дальновидного! Так что когда на полочках с заготовками появится вкусное ЛЕЧО, вы были хлопать себе", — советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 6 литровых банок):

баклажаны - 2,5 кг

перец – 2,5 кг

морковь – 250 г

чеснок – 50 г

раствор уксусной кислоты 9% - 50 г

соус томатный чили – 970 г

подсолнечное масло – 75 г

соль – 50 г

сахар – 50 г

Баклажаны "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова моет, нарезает кольцами и подсаливает, дает постоять 10 минут, затем промывает чистой водой и отжимает.

Морковь натираем на среднюю терку. Сладкий перец нарезаем треугольничками и блиншируем его 1 минутку в кипятке.

Чтобы приготовить соус, звезда "Мастер Шеф" Литвинова смешивает томатный чили, уксус, растительное масло, раздавленный чеснок, соль и сахар. Ставим на плиту, даем закипеть и прокипеть еще 5 минут.

Готовым соусом заливаем перец и баклажаны и ставим вариться до полной готовности овощей (примерно 25-30 минут). Закрываем лечо в стерилизованные банки и переворачиваем вверх ногами до полного остывания.



"Хорошо смаковать 😋 вам зимой, мои хорошие ♥️ Рецепт Одесский, проверенный вкусный - гарантирую!", - добавила "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

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