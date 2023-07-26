Российский министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Северную Корею «укреплять военные связи» и последствия этого визита не сулят Украине ничем хорошим.

В этом уверен военный журналист из Израиля, автор телеграм-канала "Война с ордой" Сергей Ауслендер.

По его словам, Шойгу «поперся» в Северную Корею явно не для того, чтобы возлагать венки и поправлять на них ленточки.

«Тут есть несколько слоев и все нехорошие. Первый — Сев. Корея обладает чудовищными запасами снарядов необходимых Орде калибров — 152, 122, 120 мм (минометные). Поскольку Пхеньян, несмотря на все свои агрессивные заявления, воевать ни с кем не собирается, то поделиться могут вполне.

Причем, по такой цене, по какой назначат. Блумберг посчитал, что если продадут 250 тысяч штук по 1000 долларов за единицу — получится один процент от ВВП С. Кореи. Или могут менять на пшеницу и муку — тоже, кстати, вариант, у их опять «трудности» с продовольствием», - размышляет Ауслендер.

Второй сценарий развития ситуации еще хуже, говорит Ауслендер.

По словам аналитика, Северная Корея - идеальный вариант для транзитного коридора китайского оружия (и/или боеприпасов) в Россию.

«Этакий «военторг». Берем там, корейцам комиссионные, в виде, опять же риса или муки, Пекин тут, типа, ни при чем. Как там сказал депутат Госдумы — настраивайтесь на долгую войну», - напомнил Ауслендер.

Подчеркнем, что помимо россиян в Пхеньян прибыла также делегация из КНР.

Отметим, что Северная Корея одна из двух стран мира, признавших осенью прошлого года аннексию Москвой украинских регионов.

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