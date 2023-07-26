Спеціалисти помітили на збитих на території України дронах-камікадзе важливі зміни.

Так, маркування на "Шахедах" були вже кирилицею, пише Politeka.net.

Про це розповіли в ОК "Південь". Зміни в маркуванні свідчать про те, що Росія атакує територію України «Шахедами», які зібрано вже нею.

За словами керівниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, окупанти використовують для пусків декілька маршрутів і намагаються використати особливості ландшафту для того, щоб приховати свої пересування.

"Те, що на залишках тих "Шахедів", які були знайдені після останніх ударів, були вже маркування, до прикладу, кирилицею, говорить про те, що виробництво в них вже російське", - пояснила Гуменюк в ефірі телемарафону.

Додамо, раніше стало відомо, що росія за допомогою Ірану будує завод з виробництва БПЛА, який може мати значний вплив на війну в Україні.

Як повідомили CNN з посиланням на експертів з Розвідувального управління США, завод з виробництва БПЛА, який зараз будується, забезпечить росію новими запасами безпілотників, які «на порядки більші», ніж ті, які вона могла закупити в Ірана.

Зазначається, що, коли будівництво об’єкту буде завершено, ймовірно, на початку наступного року, нові дрони можуть мати значний вплив на війну.

Завод будується у особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані.

Іран залишається головною військовою опорою росії, підкреслюють в США.

"Росія отримала від Ірану сотні одноразових ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва безпілотників", – констатував представник Держдепу Ведант Пател

Експерти констатують, що військове партнерство між Росією та Іраном продовжує поглиблюватися.

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