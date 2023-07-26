Об этом акцентирует внимание дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Politeka.net.

По его словам, произошло то, чего раньше никогда не было.

«Ван И снова стал министром иностранных дел Китая, такого еще не было никогда. Более того, Ван И известен своей осторожностью и стратегическим мышлением. Осторожностью в том числе по отношению к РФ и в то же время прагматичным отношением к США. В отличие от предыдущего министра, имеющего ярлык антиамериканиста», - отметил Климкин.

Ван И

По мнению дипломата, детективная история с исчезновением предыдущего министра почти на месяц больше связана с политикой, чем с романтическими отношениями, как пишут СМИ.

«Но еще интереснее назначение нового главы Центробанка Китая Пан Гуншена, понятного миру и, в частности США, и имеющего их уважение. Очевидно, что партнерство Китая с РФ не прекратится, последняя банально нужна Китаю в его "играх" с Западом. Но Пекин однозначно и символически показал дистанцию ​​между собой и РФ», – рассуждает Павел Климкин.

Экс-министр также напомнил о визите бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в Пекин, который "просто так точно никуда не ездит".

«Путину есть над чем ломать голову, и это хорошо. Но и нам есть о чем задуматься, ведь приближение позиций США и Китая относительно нас также реально. Китай может двигаться в сторону США или они могут двигаться навстречу друг другу. Для нас это два очень разных варианта будущего», - подчеркнул Павел Климкин.

Генри Киссинджер

Напомним, глава КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером и заявил о готовности Китая сотрудничать с Соединенными Штатами для улучшения отношений между двумя государствами.

Также напомним, что министр иностранных дел Китая Цинь Ган был уволен с должности.

«Высшая законодательная власть Китая проголосовала за назначение Ван И министром иностранных дел... на сессии во вторник», – говорилось в сообщении.

В сообщении не указывается причина устранения Цинь Гана, но говорится, что глава Китая Си Цзиньпин уже подписал указ о введении этого решения.

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