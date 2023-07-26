Вагони із сіркою спалахнули на станції Сасово в Рязанській області.

Пропагандистські паблики повідомляють, що через НП на залізничному вокзалі евакуювали всіх пасажирів та співробітників залізничних підприємств, а також мешканців найближчих будинків.

Попередньо загорілося чотири вагони, площа — близько 100 квадратів. На місці працюють екстрені служби.

Також з'явилася інформація про отруєння співробітника РЖД парами сірки.

Офіційні особи стверджують, що загрози екології немає, а спалах локалізовано.

Версія підпалу розглядається як основна.

«Сірка - це капець»,

«Сірка - це горюча речовина, яка легко спалахує і довго горить»,

«Дихайте глибше, сусіди»,

«Пекло розверзлося?», - Коментують нове НП в Росії користувачі соцмереж.

Зазначимо, що при згорянні утворює токсичні та їдкі гази або оксиди сірки, включаючи двоокис сірки (див. ICSC 0074). Інтенсивно реагує із сильними окислювачами. Особливо якщо у вигляді порошку. Приводить до появи небезпеки пожежі та вибуху.

Речовина може проникати в організм при вдиханні та прийомі всередину. Речовина має дратівливий вплив на очі, шкіру та дихальні шляхи. Вдихання порошку може спричинити запалення носа та дихальних шляхів.

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