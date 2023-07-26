Пропагандистські паблики повідомляють, що через НП на залізничному вокзалі евакуювали всіх пасажирів та співробітників залізничних підприємств, а також мешканців найближчих будинків.
Попередньо загорілося чотири вагони, площа — близько 100 квадратів. На місці працюють екстрені служби.
Також з'явилася інформація про отруєння співробітника РЖД парами сірки.
Офіційні особи стверджують, що загрози екології немає, а спалах локалізовано.
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Пожежі охопили ще один популярний курорт: полум'я вже біля готелів
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Версія підпалу розглядається як основна.
«Сірка - це капець»,
«Сірка - це горюча речовина, яка легко спалахує і довго горить»,
«Дихайте глибше, сусіди»,
«Пекло розверзлося?», - Коментують нове НП в Росії користувачі соцмереж.
Зазначимо, що при згорянні утворює токсичні та їдкі гази або оксиди сірки, включаючи двоокис сірки (див. ICSC 0074). Інтенсивно реагує із сильними окислювачами. Особливо якщо у вигляді порошку. Приводить до появи небезпеки пожежі та вибуху.
Речовина може проникати в організм при вдиханні та прийомі всередину. Речовина має дратівливий вплив на очі, шкіру та дихальні шляхи. Вдихання порошку може спричинити запалення носа та дихальних шляхів.
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Пожежі охопили ще один популярний курорт – полум'я вже біля готелів.
Також повідомлялося, що було названо причини трагічного падіння мосту з людьми в Україні.
Крім того, Politeka.net писала про пожежу, яка спалахнула після нічного удару по Харківщині.