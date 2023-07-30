Победитель "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, чем порадовать близких и не долго возиться на кухне.

Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко дал рецепт творожной запеканки, которая станет не только хорошим перекусом, но и способна заменить завтрак или десерт.

Ингредиенты:

500 г творога (с жирностью от 5% до 9%)

4 яйца

100 г сметаны (с жирностью от 15% до 20%)

150 г сахара

10 г ванильного сахара (1 пакетик)

60 г пшеничной муки (2 ст. л. с горкой)

50-75 г изюма

25 г сливочного масла (для смазывания формы)

1-2 ст. л. сахарной пудры (по желанию, для декора)

½ ч. л. соли

Шаг 1: Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов с режимом конвекции, или используйте режим верхнего и нижнего нагрева. Возьмите 500 г творога и перелейте его в миску, затем разведите его с помощью блендера до однородной массы, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 2: Отделите 4 желтка от белков и добавьте желтки к творогу, а белки оставьте в другой миске.

Шаг 3: В творожную массу добавьте половину сахара (75 г) и пакетик ванильного сахара.

Шаг 4: "Мастер Шеф" Клопотенко рассказывает, добавьте 100 г сметаны и 50-75 г изюма в творожную смесь.

Шаг 5: Постепенно всыпьте 60 г пшеничной муки в творожную массу и хорошо перемешайте лопаткой, чтобы получилась однородная масса, советует "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 6: Взбейте 4 белка с оставшейся половиной сахара (75 г) и немного соли, используя миксер, до появления мягких пиков.

Шаг 7: Соедините взбитые белки с творожной массой и аккуратно перемешайте лопаткой, сохраняя структуру белков.

Шаг 8: Смажьте керамическую или металлическую форму для запекания сливочным маслом.

Шаг 9: Вылейте творожную массу в форму и равномерно разровняйте поверхность лопаткой.

Шаг 10: "Мастер Шеф" Клопотенко добавляет, запекайте сырную запеканку в предварительно разогретой духовке в течение 45-55 минут. После готовности, достаньте запеканку и дайте ей полностью остыть. По желанию, можно посыпать сверху запеканки 1-2 ст. л. сахарной пудры для декора и небольшой сладкости.

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