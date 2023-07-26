Российская пропаганда разгоняет информацию о том, что в рф есть мощности для производства десятков тысяч барражирующих боеприпасов "Ланцет" в месяц.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, какая ситуация с беспилотниками в россии на самом деле.

Во-первых, по его словам, у рф нет технической и технологической возможности в месяц производить в полностью замкнутом цикле тысячи дронов. Например, в октябре 2021 (до санкций и полномасштабной войны, в условиях относительно работающей экономики) путин с гордостью заявлял заявлял, что на вооружении мо рф находится 2 тыс БПЛА.

"Даже в самом Иране, по состоянию на осень 2022 производилось в среднем 50 дронов Shahed-136. К концу 2022 - началу 2023 удалось приблизиться к показателю производства до 100 Shahed-136 в месяц. Это производство в стране, в которой всё для этого процесса настроено и отлажено", — пишет эксперт.

Александр Коваленко напомнил, что в мае было сбито 655 российских БПЛА, из которых 377 это Shahed-136, а еще 278 — разные типы российского и не только производства. В июне было сбито 414 БПЛА, из которых 166 это Shahed-136, а 248 — российские и прочие. В июле сбито 448 дронов, 193 из них Shahed-136, то есть 255 — производства рф и др.

"Как видим, от месяца к месяцу, средний показатель сбиваемых не Shahed-136, а тех же Орлан-10, Ланцет-1/3 и прочих, практически неизменный. Это разведывательные дроны, это дроны с контейнерами сброса, это барражирующие боеприпасы. И суммарно всех их каждый месяц одно количество", — заключил эксперт.

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