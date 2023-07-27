У русских захватчиков нет ни морали, ни человеческих принципов.

Каждую минуту он поливает украинскую землю огнем, убивая и калеча людей, пытаясь причинить как можно больше зла и горя, пишет Politeka.net.

Кроме всего прочего, россияне хотят отрезать Украину от Черного моря. Об этом заявил глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук.

По его словам, цель у врага уже ясна - они хотят уничтожить украинскую портовую инфраструктуру на юге и отрезать Украину от Черного моря.

«Враг не жалеет ни снарядов, ни ракет для того, чтобы бить. И для врага нет ничего святого, куда ему попадать", – отметил Братчук.

Братчук также сообщил, что оккупанты ударили по острову Змеиный фугасными авиабомбами.

"Понимаем, что это демонстрация определенной силы, попытка показать перед стартующим в РФ саммитом африканским, что якобы РФ что-то контролирует в Черном море. Думаю, что об этом они много расскажут, но надеюсь, что на лидеров Африки это не повлияет и их будет интересовать, как Украина сможет организовать "зерновой коридор", надеюсь, что вообще без РФ", - отметил представитель председателя Одесской областной военной администрации.

Добавим, в свою очередь, аналитики Института изучения войны отметили, что Черноморский флот России усиливает военное присутствие в акватории Черного моря, вероятно, намереваясь создать условия для принудительной остановки и обыска гражданских судов, а также для усиления контроля.

При этом в ISW отмечают, что российский Черноморский флот вряд ли попытается полностью блокировать Украину, несмотря на ужесточение мер против гражданских судов.

"Полная российская блокада Украины в Черном море будет означать, что российские силы смогут вести огонь по всем судам, пытающимся достичь Украины", - говорится в сообщении.

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