Шесть человек погибли и семь пострадали при падении вертолета Ми-8 в Республике Алтай (россия).

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы.

Местные телеграм-каналы информируют, что вертолет потерпел крушение в селе Тюнгур.

"По данным очевидцев, он зацепился за линию электропередач, упал и загорелся", - говорится в сообщении.

На данный момент существует несколько версий, кто находился в вертолете, по одним данным - это был военный Ми-8, по другим — внутри находились туристы.

Официальной информации о том, кто находился в вертолете, по состоянию на 11:50 нет.

"Причиной аварии вертолета Ми-8 в Республике Алтай стали электрические провода", — экстренные службы рф.

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Предварительно, загорелось четыре вагона, площадь — около 100 квадратов. На месте работали экстренные службы.

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