Шесть человек погибли и семь пострадали при падении вертолета Ми-8 в Республике Алтай (россия).
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы.
Местные телеграм-каналы информируют, что вертолет потерпел крушение в селе Тюнгур.
"По данным очевидцев, он зацепился за линию электропередач, упал и загорелся", - говорится в сообщении.
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На данный момент существует несколько версий, кто находился в вертолете, по одним данным - это был военный Ми-8, по другим — внутри находились туристы.
Официальной информации о том, кто находился в вертолете, по состоянию на 11:50 нет.
"Причиной аварии вертолета Ми-8 в Республике Алтай стали электрические провода", — экстренные службы рф.
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