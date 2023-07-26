Пропагандистские паблики сообщают, что из-за ЧП на железнодорожном вокзале эвакуировали всех пассажиров и сотрудников железнодорожных предприятий, а также жителей ближайших домов.
Предварительно, загорелось четыре вагона, площадь — около 100 квадратов. На месте работают экстренные службы.
Также появилась информация об отравлении сотрудника РЖД парами серы.
Официальные лицы утверждают, что угрозы экологии нет, а возгарание локализовано.
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Версия поджога рассматривается, как основная.
«Сера – это капец»,
«Сера - это горючее вещество, которое легко воспламеняется и долго горит»,
«Дышите глубже, соседи»,
«Ад развергся?», - комментируют новое ЧП в России пользователи соцсетей.
Отметим, при сгорании образует токсичные и едкие газы или оксиды серы, включая двуокись серы (см ICSC 0074). Интенсивно реагирует с сильными окислителями. Особенно если в виде порошка. Приводит к появлению опасности пожара и взрыва.
Вещество может проникать в организм при вдыхании и при приеме внутрь. Вещество оказывает раздражающее воздействие на глаза, кожу и дыхательные пути. Вдыхание порошка может вызвать воспаление носа и дыхательных путей.
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