Вагоны с серой загорелись на станции Сасово в Рязанской области.

Пропагандистские паблики сообщают, что из-за ЧП на железнодорожном вокзале эвакуировали всех пассажиров и сотрудников железнодорожных предприятий, а также жителей ближайших домов.

Предварительно, загорелось четыре вагона, площадь — около 100 квадратов. На месте работают экстренные службы.

Также появилась информация об отравлении сотрудника РЖД парами серы.

Официальные лицы утверждают, что угрозы экологии нет, а возгарание локализовано.

Версия поджога рассматривается, как основная.

«Сера – это капец»,

«Сера - это горючее вещество, которое легко воспламеняется и долго горит»,

«Дышите глубже, соседи»,

«Ад развергся?», - комментируют новое ЧП в России пользователи соцсетей.

Отметим, при сгорании образует токсичные и едкие газы или оксиды серы, включая двуокись серы (см ICSC 0074). Интенсивно реагирует с сильными окислителями. Особенно если в виде порошка. Приводит к появлению опасности пожара и взрыва.

Вещество может проникать в организм при вдыхании и при приеме внутрь. Вещество оказывает раздражающее воздействие на глаза, кожу и дыхательные пути. Вдыхание порошка может вызвать воспаление носа и дыхательных путей.

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