Российская армия пытается и дальше удерживать Бахмут, неся большие потери из-за политического приказа и вопреки военной логике.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, россияне 10 месяцев "брали Артемовск" (прежнее название Бахмута) и выдавали это за свою главную "победу". Поэтому теперь они не могут его за два месяца отдать ВСУ. По мнению Евгения Дикого, россияне получили политический приказ держать Бахмут любой ценой и сейчас эту цену платят.

"Тут мы поймали фактически россиян в ловушку, суть которой заключается в том, что у них не все решения принимают военные. Решение, например, то что они делают на Севере, на Слобожанщине, там явно военное, это хороший действительно военный замысел. Вот с военной точки зрения надо действительно его оценить, враг создал нам реально проблему там. А вот Бахмут противоположная история. С военной точки зрения им уже надо было бы отойти. Но ведь они 10 месяцев брали этот несчастный Бахмут это их единственная "победа" за 10 месяцев и поэтому после этого через два месяца отдать его нам это для них ну просто пропагандистская катастрофа", - говорит Евгений Дикий.

По его словам, есть политический приказ держать Бахмут любой ценой. Поэтому они оттащили туда 50 тысяч резервов, то есть сняли с гораздо более критичного Запорожского фронта.

"Но ведь сказано же "держать Артемовск". И для нас, вот я сейчас скажу такую чуть-чуть парадоксальную вещь, нам не столь важно сейчас Бахмут "взять", нам важнее его еще какое-то время "брать". Вот он сейчас эта ловушка, куда они кидаются по политическому приказу. И во-вторых, это работает как такая очень мощная мясорубка, где эти их резервы активно перемалываются", - добавил эксперт.

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