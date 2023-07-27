Военный эксперт Сергей Грабский рассказал о проблемах с ПВО у Украины. Об этом специалист сообщил в эфире "Сейчас".
"Ну вы знаете, я бы сказал так, от того, что мы имеем, мы должны нарастить в 20 раз как минимум. Потому что, вы понимаете, что противник сейчас наносит секторальные удары, в частности на сегодняшний день находятся под ударами портовая инфраструктура", - рассказал эксперт.
Специалист добавляет, что только можно представить, сколько портов нужно прикрыть ПВО. При этом Украина сейчас подходит к зиме и нужно помнить, что противник нанес прошлой зимой серьезные удары по нашей критической и энергетической инфраструктуре.
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И противник будет продолжать наносить удары по украинской инфраструктуре этой зимой. Оккупанты знают, что Украина не сможет возобновить на 100% свои мощности по выработке электроэнергии.
Также Украина получает много оружия из Европы через определенные маршруты. И нужно силами ПВО защищать их, чтобы украинские защитники получили все необходимое для фронта. ПВО должно еще и прикрывать атомные электростанции, которые могут стать целью для российских оккупационных войск, как и мосты.
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