Вооруженным силам Украины не нужно превращать Бахмут в Сталинград в контексте медийности, и не надо повторять ошибку россиян. Лучше всего сосредоточить силы на южном направлении.

Такое мнение в эфире ZAXID.NET выразил военный эксперт Григорий Тамар.

По его словам, в одной из самых масштабных войн в Европе за последние почти 80 лет, значение такого населенного пункта, как Бахмут сильно преувеличено. И целесообразность взятия Бахмута ВСУ более политическая, нежели военная.

"Вот подмывает сказать, что не повторяйте ошибки российской армии, не превращайте в Бахмут там Вердены или в Сталинград. Потому что значение этого населенного пункта в рамках этой крупнейший за последние там 80 лет европейской войны сильно преувеличено. Но с другой стороны, политическое значение деокупации Бахмута было бы очень высоким, потому что россияне 10 месяцев его там штурмовали. И если вы за месяц его заберете назад, то понятно, вот а зачем тогда значит все эти жертвы были безумные? Конечно, это не будет способствовать престижу российской армии", - говорит Григорий Тамар.

По его словам, в случае с Бахмутом первоочередно все равно должна быть военная целесообразность. То есть, насколько с военной точки зрения целесообразно именно направлять туда главные значительные усилия

"Ну, я не берусь судить. Это, наверное, вашему Генштабу виднее с точки зрения стратегического значения ваших векторов, вашего наступления. Конечно, основным является, на мой взгляд, приоритетом южное направление", - подытожил эксперт.

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