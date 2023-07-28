Украинские партизаны и разведчики тщательно следят за обстановкой в Крыму и перемещениями российских войск и резервов на полуострове. Это дает свой результат – участившиеся случаи бавовны и адских сезон в Крыму.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, как и ожидалось в рамках летней военной кампании ВСУ в Крыму устроили "адский сезон". Все чаще на полуострове гремят взрывы и прилетает по военным целям россиян.

"За прошлую неделю случилось по меньшей мере семь "бавовн", и случились они на разных военных объектах на территории Крыма. Причем, я подчеркиваю, именно на военных объектах происходили "бавовна", загорания, взрывы, превращались в пепел вражеские ракеты, вражеские склады с боеприпасами. Это хорошая новость, потому что, очевидно – чем больше таких ракет и боеприпасов будут превращены в пепел на складах, где они хранятся, тем меньше тех снарядов и ракет прилетят на головы наших защитников и на наши с вами головы", - говорит Владислав Селезнев.

Также, по его словам, очевидно, что украинские разведчики и украинские партизаны тщательно следят за перемещение вражеской техники, личного состава, потому что это очень важно.

"Мы должны знать, куда целится нашими ракетами, типа Storm Shadow, чтобы уничтожать побольше вражеского потенциала. Ведь нынешний этап украинского наступления он и состоит в том, чтобы чем больше ослабить вражеский военный потенциал. Это создаст для нас почву для успешного дальнейшего наступления на ослабленного и менее защищенного врага", - добавил эксперт.

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