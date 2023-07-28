Политтехнолог Аббас Галлямов рассказал, насколько долго сможет воевать Путин в Украине. Об этом эксперт рассказал Politeka Online.

"Затягивание не отвечает его интересам. Война теряет популярность, протестные настроения усиливаются и в конце-концов это закончится тем же, чем закончилась первая мировая для Николая II. И поэтому ему нужно быстро это сделать, но возможностей у него нет, руки коротки", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что поэтому Путин пытается создать впечатление на Запад и Украину о своей готовности воевать в долгую. Поэтому и вылазят российские политики и" заявляют подобную риторику.

Таким образом российские политики говорят слова Путина, что нужно садится за стол переговоров и договариваться на условиях России, которые никому не выгодны. В ином случае Россия якобы демонстрирует свою готовность продолжать эту войну долго, а на самом деле для этого нет никаких объективных данных.

Это только попытка воздействовать на мозги противника, но не настоящее положение вещей. Ведь среди россиян данная война не популярна и станет еще менее популярней, если начнется вторая волна мобилизации, к которой готовятся.

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