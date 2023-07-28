ВСУ вынуждают противника подниматься из второй линии обороны укрепляя первую, при этом нанося удары.

Потери врага в этой фазе войны составляют от одного к трем, до одного к пяти к семи. Эти большие потери обоснованы разными тактиками работы украинских защитников на поле боя.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, потери россиян большие, потому что Вооруженные силы Украины правильно и грамотно используют тактику так называемых малых порезов.

"То есть мы рейдовыми атаками, зондирующими атаками, вынуждаем противника подниматься из второй линии обороны, укрепляя первую. И вот на этом движении мы их ловим дальними средствами поражения, которые у нас есть – авиация, артиллерия, дистанционное минирование тоже применяется. И идет уничтожение в большем соотношении по потерям в их сторону. Оно очень плавает, то есть тут нельзя четко какую-то позицию сказать", - отметил Роман Свитан.

По его словам, если говорить о потерях ежесуточных, если их анализировать, то динамика довольно-таки неплохая.

"Вот за прошлые сутки уничтожены, по данным Генштаба, 590 россиян, 9 танков, 11 боевых бронированных машин, 18 стволов артиллерии, больше 40 ракет. То есть такие цифры говорят о хорошей работе наших средств поражения, ну и естественно о больших потерях россиян. Потому соотношение ну вот от одного к трем, до одного к пяти к семи, оно реально", - говорит эксперт.

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